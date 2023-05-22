Газизов — о словах Салиховой: «Я не знаю, кто это такая»

Генеральный директор Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Заремы Салиховой, которая предложила ему попробовать себя в Медиалиге.

«Я не знаю, кто это такая. Вы знаете? Завтра еще кто-то скажет обо мне, и я буду отвечает на этом?» — сказал Газизов «СЭ».

Ранее Салихова изданию Metaratings.ru выразила надежду, что Газизова никто не возьмет в профессиональный спорт и посоветовала ему попробовать себя в Медиалиге.

10 августа 2022 года «Спартак» подал иск к Газизову о возвращении клубу данной суммы. Тогда юрист «Спартака» Елена Чачуа заявляла, что Газизов незаконно выплатил эту сумму самому себе в период работы генеральным директором красно-белых.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В марте 2021 года функционер вернулся к работе генеральным директором в «Уфе».