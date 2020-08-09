Гайч мечтает выучить русский язык и готов воспользоваться услугами репетитора Фернандеса
Форвард ЦСКА Адольфо Гайч заявил о желании выучить русский язык.
— Ты сказал, что собираешься выучить русский. Мариу Фернандес еще не советовал тебе своего преподавателя?
— Я с Марио пока не разговаривал на эту тему. Но, безусловно, мечтаю выучить русский. Если у Марио есть хороший репетитор, я с удовольствием воспользуюсь его услугами.
— Лучше не надо, Мариу за восемь лет почти ничего не выучил.
— (Смеется) Да нет, он говорит на русском, говорит! — цитирует Гайча официальный сайт клуба.
21-летний аргентинец дебютировал за ЦСКА в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0). Ранее он выступал за «Сан-Лоренсо».
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/adolfo-gaich-v-komande-srazu-nachalis-shutki-chto-diveev-moy-bratbliznets/