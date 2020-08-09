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Гайч мечтает выучить русский язык и готов воспользоваться услугами репетитора Фернандеса

15:26
Мариу Фернандес. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мариу Фернандес. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард ЦСКА Адольфо Гайч заявил о желании выучить русский язык.

— Ты сказал, что собираешься выучить русский. Мариу Фернандес еще не советовал тебе своего преподавателя?

— Я с Марио пока не разговаривал на эту тему. Но, безусловно, мечтаю выучить русский. Если у Марио есть хороший репетитор, я с удовольствием воспользуюсь его услугами.

— Лучше не надо, Мариу за восемь лет почти ничего не выучил.

— (Смеется) Да нет, он говорит на русском, говорит! — цитирует Гайча официальный сайт клуба.

21-летний аргентинец дебютировал за ЦСКА в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0). Ранее он выступал за «Сан-Лоренсо».

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/adolfo-gaich-v-komande-srazu-nachalis-shutki-chto-diveev-moy-bratbliznets/

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