Камоцци: «Чалов и Соболев — игроки хорошего уровня»

Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мнением об игре форварда ЦСКА Федора Чалова и нападающего «Спартака» Александра Соболева в этом сезоне.

«Чалов и Соболев — игроки хорошего уровня, сложно кого-то выделить. У них разные качества, но каждый очень полезен как в клубе, так и в сборной», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Чалов в этом сезоне забил 7 голов в 17 матчах за ЦСКА, а на счету Соболева 4 гола в 10 играх за «Спартак».