Камоцци: «Чалов и Соболев — игроки хорошего уровня»
Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мнением об игре форварда ЦСКА Федора Чалова и нападающего «Спартака» Александра Соболева в этом сезоне.
«Чалов и Соболев — игроки хорошего уровня, сложно кого-то выделить. У них разные качества, но каждый очень полезен как в клубе, так и в сборной», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
Чалов в этом сезоне забил 7 голов в 17 матчах за ЦСКА, а на счету Соболева 4 гола в 10 играх за «Спартак».
Источник: РБ Спорт
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