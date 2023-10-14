Игнатьев назвал вариант безболезненного расставания «Спартака» с Абаскалем

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о причинах неудач «Спартака».

«Причина комплексная. Конечно, главным действующим лицом, который задает вектор развития команды, является главный тренер. Но, сместив сегодня одного специалиста на другого, нет гарантий, что в клубе изменится ситуация. Чтобы улучшить положение красно-белых нужно время и понимание. Если в «Спартаке» есть мнение, что Абаскаля пора отправить в отставку, то правильно было бы это сделать после завершения первого круга чемпионата, в ноябре. Тогда все решения будут приниматься безболезненно для команды. Придет новый тренер, у которого будет практически три месяца, чтобы познакомиться с игроками, выделить свою идею и довести ее до ума. Такое решение будет правильным, а все остальное не то», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

После 11 туров чемпионата России красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.