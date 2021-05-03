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Федун пригласил болельщиков на последний домашний матч Тедеско в «Спартаке»

18:48
Леонид Федун. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Леонид Федун. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» (2:1) и обратился к болельщикам красно-белых.

— Поздравляю всех с победой. Команде желаю держаться и биться до конца. Следующий матч станет последней домашней игрой для Доменико Тедеско у руля команды. Приглашаю наших болельщиков заполнить стадион, поддержать оказать тренеру и команде мощную поддержку, — сказал Федун «СЭ».

В следующем туре «Спартак» 10 мая примет «Химки».

(Артем Калинин)

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