У губернатора Тульской области есть вопросы к тренерскому штабу и руководству «Арсенала»

Губернатор Тульскогой области Алексей Дюмин заявил, что у него есть вопросы к тренерскому штабу и руководству «Арсенала».

- «Арсенал» сражается за сохранение места в РПЛ - как оцените сезон, что не складывается?

- Пандемия, все эти вещи, связанные с перерывами, игроки травмировались. Есть вопросы и к тренерскому штабу, и к руководству клуба.

- Каков кредит доверия к руководству на следующий сезон?

- Это самый худший сезон. Бывают и взлеты, и падения. Я доверяю полностью Аджоеву. 5 сезонов подряд все было в норме.

О бюджете на следующий сезон мы не говорили еще. Нам нужно будет строить свои планы от ситуации, в которой окажемся по окончанию данного сезона.

В матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» уступил «Спартаку» (1:2). Команда занимает 13-е место в турнирной таблице с 23 очками.

(Севастиан Терлецкий)