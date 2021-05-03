Губернатор Тульской области Дюмин не смотрел интимное видео с Дзюбой
18:47
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал, как отнесся к скандалу, в центре которого оказался нападающий сборной России Артем Дзюба.
— Когда появилось интимное видео с Дзюбой, он сказал, к вам обращался, чтобы расследовать эту историю. Это правда?
— Интимные видео мальчиков не смотрю. Не знаю, о чем вы говорите.
Дзюба выступал за «Арсенал» два года назад. В аренду его отдал питерский «Зенит». За «оружейников» нападающий сыграл 10 матчей и забил 6 мячей.
(Севастиан Терлецкий)
Читайте также
1
Зачет
vs
4
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю