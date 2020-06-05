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Фанаты «Спартака» устроили специальную акцию на базе в Тарасовке

13:50
Акция болельщиков «Спартака» в Тарасовке. Фото twitter.com/SupportersNews.
Акция болельщиков «Спартака» в Тарасовке. Фото twitter.com/SupportersNews.
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Фанаты «Спартака» посетили тренировочную базу красно-белых. Они устроили специальную и красочную акцию поддержки.

— Подымили, пошизили, зарядили игроков на позитив и победы, а главное напомнили, что несмотря на все запреты, ограничения, карантины и заразы — мы всегда рядом — говорится в Twitter фанатского объединения «Спартака» Supporters Group.

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