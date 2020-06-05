Фанаты «Спартака» устроили специальную акцию на базе в Тарасовке
13:50
Фанаты «Спартака» посетили тренировочную базу красно-белых. Они устроили специальную и красочную акцию поддержки.
— Подымили, пошизили, зарядили игроков на позитив и победы, а главное напомнили, что несмотря на все запреты, ограничения, карантины и заразы — мы всегда рядом — говорится в Twitter фанатского объединения «Спартака» Supporters Group.
Идеальное завершение недели ?? Сгоняли в легендарную Тарасовку, чтобы повидаться с нашей командой ???— Supporters Group News (@SupportersNews) June 5, 2020
Подымили, пошизили, зарядили игроков на позитив и победы, а главное напомнили, что несмотря на все запреты, ограничения, карантины и заразы — мы всегда рядом!! pic.twitter.com/Fe52uFy4fg
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