Фанаты «Спартака» устроили специальную акцию на базе в Тарасовке

Идеальное завершение недели ?? Сгоняли в легендарную Тарасовку, чтобы повидаться с нашей командой ???



Подымили, пошизили, зарядили игроков на позитив и победы, а главное напомнили, что несмотря на все запреты, ограничения, карантины и заразы — мы всегда рядом!! pic.twitter.com/Fe52uFy4fg