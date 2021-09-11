Фанаты «Спартака» после матча поприветствовали команду кричалкой про Руя Виторию
Футболисты «Спартака» обыграли «Химки» со счетом 3:1 в домашнем матче седьмого тура Тинькофф РПЛ.
Псоле финального свистка футболисты красно-белых пошли к трибунам, чтобы поприветствовать болельщиков. Оттуда понеслось скандирование в поддержку главного тренера: «Руй Ви-то-рия!»
«Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в семи матчах.
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