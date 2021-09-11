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Фанаты «Спартака» после матча поприветствовали команду кричалкой про Руя Виторию

21:02
Спартаковцы победили «Химки» — 3:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Спартаковцы победили «Химки» — 3:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Футболисты «Спартака» обыграли «Химки» со счетом 3:1 в домашнем матче седьмого тура Тинькофф РПЛ.

Псоле финального свистка футболисты красно-белых пошли к трибунам, чтобы поприветствовать болельщиков. Оттуда понеслось скандирование в поддержку главного тренера: «Руй Ви-то-рия!»

«Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в семи матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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Иван Шитик все материалы автора

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