На 18-й минуте матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» (3:1) арбитр Евгений Кукуляк ошибочно зафиксировал фол со стороны Артема Дзюбы, решив, что тот толкнул Виталия Лысцова.

При этом судья дал свисток уже после того, как нападающий сине-бело-голубых нанес удар по воротам и мяч попал в руку соперника, находившуюся в неестественном положении. А затем в ответ на реакцию зенитовца рефери жестом показал, что он определил нарушение правил.

Свисток прозвучал после паузы, то есть уже после контакта мяча с рукой. Павел Шадыханов провел проверку, но пенальти так и не был назначен.

Правильное решение в том моменте должно быть таким: Лысцова наказать 11-метровым ударом и желтой карточкой.

С учетом эпизода на 71-й минуте, когда Кукуляк не увидел фол на Малкоме, получается, что в пользу «Зенита» ошибочно не назначены два пенальти.

11 сентября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ахмат» — 3:1.

На 18-й минуте матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» (3:1) арбитр Евгений Кукуляк ошибочно зафиксировал фол со стороны Артема Дзюбы, решив, что тот толкнул Виталия Лысцова.