«Спартак» одержал победу в матче с «Химками»

«Спартак» победил «Химки» (3:1) в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России.

На 25-й минуте счет в матче открыл Айртон. Квинси Промес на 48-й минуте удвоил преимущество красно-белых. Третий мяч на 68-й минуте забил Эсекиэль Понсе. В концовке один мяч отыграл Денис Глушаков.

«Спартак» набрал десять очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Химок» шесть очков и 12-я позиция.

В следующем туре «Спартаку» предстоит сыграть в дерби против ЦСКА. Матч состоится 20 сентября на домашней арене армейцев. «Химки» 18 сентября на выезде сыграют с «Уфой».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

«Спартак» (Москва) — «Химки» — 3:1 (1:0)