«Спартак» одержал победу в матче с «Химками»
«Спартак» победил «Химки» (3:1) в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России.
На 25-й минуте счет в матче открыл Айртон. Квинси Промес на 48-й минуте удвоил преимущество красно-белых. Третий мяч на 68-й минуте забил Эсекиэль Понсе. В концовке один мяч отыграл Денис Глушаков.
«Спартак» набрал десять очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Химок» шесть очков и 12-я позиция.
В следующем туре «Спартаку» предстоит сыграть в дерби против ЦСКА. Матч состоится 20 сентября на домашней арене армейцев. «Химки» 18 сентября на выезде сыграют с «Уфой».
Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига
7-й тур
«Спартак» (Москва) — «Химки» — 3:1 (1:0)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю