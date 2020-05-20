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Фанаты призвали бойкотировать спонсоров «Локомотива» из-за ухода Семина

09:58
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Болельщики «Локомотива» продолжают высказывать недовольство по поводу решения клуба не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

Фанатское объединение United South в своем Instagram-аккаунте призвало болельщиков железнодорожников к массовому выражению недовольства ситуацией в социальных сетях основных партнеров и спонсоров команды. Болельщики оставляют комментарии с призывами оставить Семина в команде, а также уволить председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова и гендиректора клуба Василия Кикнадзе.

Контракт Семина с «Локомотивом» прекращает действие 31 мая. 1 июня его сменит 40-летний сербский специалист Марко Николич.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/unitedsouth/?utm_source=ig_embed

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