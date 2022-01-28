Фанаты «Крыльев Советов» объявили о бойкоте соревнований из-за введения Fan ID

Объединение фанатов «Крыльев Советов» Ultras8 выступило с заявлением, в котором объявило об отказе от оформления Fan ID.

«Мы, фанаты футбольного клуба «Крылья Советов», не собираемся делать документы, по своей сути дублирующие действующие нормы законодательства, в связи с чем заявляем о бойкоте всех соревнований, на которых будет введен Fan ID.

Очень надеемся, что те, кто принимает подобные законы, прекратят превращать нашу страну в главы из книги «1984» и впредь не допустят содержание в законе фраз типа «имеется информация о намерении совершить противоправное действие», поскольку под данную формулировку отказ в выдаче паспорта может получить кто угодно и когда угодно.

Также мы призываем всех болельщиков разных возрастов приходить на сектор активной поддержки D114, чтобы неистово поддержать нашу команду в оставшейся части турнира.

Данное заявление поддержано абсолютно всеми активными фанатами футбольного клуба «Крылья Советов», также мы рассчитываем на поддержку боковых трибун, поскольку даже вы не будете застрахованы от отказа в выдаче вам права идти на футбол», — говорится в заявлении.

Ранее фанатские объединения «Зенита», «Ростова», «Спартака» и «Рубина» также выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID. Паспорт болельщика официально будет введен с 1 июня 2022 года.