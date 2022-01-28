«Надеемся, что сможем помочь реанимировать его карьеру». Слуцкий о переходе Кучаева

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал подписание хавбека ЦСКА Константина Кучаева.

«Давно его знаем. Определенный промежуток времени Костя очень ярко проявил себя в ЦСКА, поэтому мы очень надеемся, что и мы сможем ему помочь реанимировать его карьеру, и он нам сможет помочь решить наши турнирные задачи», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.