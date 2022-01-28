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«Надеемся, что сможем помочь реанимировать его карьеру». Слуцкий о переходе Кучаева

Слуцкий высказался о подписании полузащитника ЦСКА Кучаева
Виктория Кравченко

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал подписание хавбека ЦСКА Константина Кучаева.

«Давно его знаем. Определенный промежуток времени Костя очень ярко проявил себя в ЦСКА, поэтому мы очень надеемся, что и мы сможем ему помочь реанимировать его карьеру, и он нам сможет помочь решить наши турнирные задачи», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера 23-летнего россиянина. В нынешнем сезоне Кучаев провел за ЦСКА 15 матчей и забил один мяч. Перед переходом в «Рубин» полузащитник продлил контракт с ЦСКА до конца сезона-2023/24.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/

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ТМ 2.5

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ТБ 2.5

10%

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Константин Кучаев
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
2
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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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