Андерс Дрейер: «В Турции и работал с Хави — тренером по физподготовке»

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер рассказал о работе на втором сборе, который начался 27 января.

«Чувствую себя хорошо. Я готов ко второму сбору, готов много тренироваться, у нас впереди три спарринга на этом сборе. Во время перерыва между сборами я оставался здесь в Турции и работал с Хави — тренером по физподготовке. Мы работали на поле и в зале. Это нужно было для меня, потому что я потерял первые 10 дней первого сбора. Сейчас начался второй сбор, после выходных все настроены хорошо, усердно работают, настроение в команде позитивное. К команде присоединились новички, они производят хорошее впечатление. Будет интересно поработать с ними и в целом со всеми ребятами», — цитирует игрока сайт казанцев.