«Факел» — «Сочи»: игрок гостей Мелкадзе получил вторую желтую карточку

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе на 81-й минуте получил вторую желтую карточку в матче с «Факелом» в 20-м туре РПЛ — 0:3.

Первую желтую карточку Мелкадзе получил за отмашку на 80-й минуте. Он не согласился с решением главного арбитра встречи Артема Любимова и начал спортить, за что получил вторую желтую и покинул поле, оставив команду в меньшинстве.