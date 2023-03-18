«Факел» обыгрывает «Сочи» с разгромным счетом

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Нападающий «Факела» Матвей Ивахнов забил на 79-й минуте матча с «Сочи» в 20-м туре РПЛ — 3:0.

Полузащитник Вячеслав Якимов отдал короткий поперечный пас в касание в центр штрафной, откуда Ивахнов пробил точно в нижний угол ворот.

Для 19-летнего игрока это дебютный гол в РПЛ.