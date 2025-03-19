«Факел» подал обращение в Апелляционный комитет РФС

Клуб нашел провокатора, связанного с инцидентом на матче с «Зенитом».

«Факел» подал обращение в апелляционный комитет РФС. Клуб попросил смягчить наказание КДК РФС, который оштрафовал его на 1 миллион рублей и постановил провести без зрителей матч 23-го тура РПЛ «Факел» — «Ахмат».

По информации «СЭ», клуб провел внутреннее расследование, в ходе которого вышел на болельщика на Южной трибуне — с высокой долей вероятности именно он издавал «уханья» и оскорблял игроков «Зенита».

— Мы не оглашаем детали, лишь акцентируем ваше внимание на нескольких аспектах. Во-первых, клуб подал жалобу в установленные сроки и провел собственное расследование, как и обещал. Проделан огромный объем работы. Клуб не только изучил все видеоматериалы, но и опросил сотни свидетелей, в том числе стюардов и сотрудников ЧОПа. Единичный случай проявления оскорбительного поведения зафиксирован, все материалы переданы в правоохранительные органы. Мы сразу после того матча заявили о принципе нулевой терпимости к любым видам дискриминации, и наши слова не разошлись с делом, — подчеркнули в пресс-службе клуба.

В «Факеле» заявили о чрезмерной жесткости решения КДК.

— Мы изучили практику решений, которые КДК РФС выносил по аналогичным нарушениям в течение последних нескольких лет. Наказание, которое вынесли в нашем случае, самое жесткое. Можем говорить даже о том, что оно самое жесткое в истории российского футбола. Поэтому мы и настаиваем на несоразмерности произошедшего. У нас самые высокие продажи абонементов в стране, самый высокий процент заполняемости стадиона. Воспитанники академии, ветераны и семейная аудитория на трибунах — почему все они должны страдать из-за поступка одного конкретного человека, который не умеет вести себя в обществе? Мы бы очень не хотели, чтобы облик воронежского болельщика так воспринимался из-за одного провокатора, — объяснили в пресс-службе.