19 марта, 12:47

«Факел» подал обращение в Апелляционный комитет РФС

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Болельщики «Факела».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Клуб нашел провокатора, связанного с инцидентом на матче с «Зенитом».

«Факел» подал обращение в апелляционный комитет РФС. Клуб попросил смягчить наказание КДК РФС, который оштрафовал его на 1 миллион рублей и постановил провести без зрителей матч 23-го тура РПЛ «Факел» — «Ахмат».

По информации «СЭ», клуб провел внутреннее расследование, в ходе которого вышел на болельщика на Южной трибуне — с высокой долей вероятности именно он издавал «уханья» и оскорблял игроков «Зенита».

— Мы не оглашаем детали, лишь акцентируем ваше внимание на нескольких аспектах. Во-первых, клуб подал жалобу в установленные сроки и провел собственное расследование, как и обещал. Проделан огромный объем работы. Клуб не только изучил все видеоматериалы, но и опросил сотни свидетелей, в том числе стюардов и сотрудников ЧОПа. Единичный случай проявления оскорбительного поведения зафиксирован, все материалы переданы в правоохранительные органы. Мы сразу после того матча заявили о принципе нулевой терпимости к любым видам дискриминации, и наши слова не разошлись с делом, — подчеркнули в пресс-службе клуба.

В «Факеле» заявили о чрезмерной жесткости решения КДК.

— Мы изучили практику решений, которые КДК РФС выносил по аналогичным нарушениям в течение последних нескольких лет. Наказание, которое вынесли в нашем случае, самое жесткое. Можем говорить даже о том, что оно самое жесткое в истории российского футбола. Поэтому мы и настаиваем на несоразмерности произошедшего. У нас самые высокие продажи абонементов в стране, самый высокий процент заполняемости стадиона. Воспитанники академии, ветераны и семейная аудитория на трибунах — почему все они должны страдать из-за поступка одного конкретного человека, который не умеет вести себя в обществе? Мы бы очень не хотели, чтобы облик воронежского болельщика так воспринимался из-за одного провокатора, — объяснили в пресс-службе.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: «Рубин» — «Спартак», «Зенит» в Воронеже и другие матчи
Семак прокомментировал наказание «Факела» после инцидента с Венделом
Ерохин: «Вендел заряжен и готов помогать «Зениту» дальше»
РФС опубликовал ролики с судейским разбором матчей 20-го тура РПЛ
Медведев сравнил КДК РФС с инквизицией: «Я бы наглядно им продемонстрировал разницу в оскорбительности жестов»
Дисквалификацию Вендела оставили, но он пропустит всего один матч. Якимова простили, а «Факел» сыграет без зрителей
Божин не показывал признаков проявления расизма
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
«Локомотив»: «Больше болельщиков, чем на матч с «Зенитом», приходило еще в 2019 году — на игру ЛЧ с «Байером»
Вратарь «Пари НН» Медведев дисквалифицирован на два матча за оскорбление официальных лиц в матче с «Оренбургом»
Форвард «Оренбурга» Сахархизан дисквалифицирован на два матча
Сутормин дисквалифицирован на две игры после удаления в матче со «Спартаком»
«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за выход тренеров на поле в матче с «Ростовом»
«Локомотив» оштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбительные кричалки фанатов в адрес «Зенита»
  • ViP17

    Что-то не припомню подобных комментариев, когда кучка имбецилов вывесила идиотский баннер про Яшина (несмотря на всю свою мерзость, кстати, с юридической стороны баннер оскорбительным не являлся). А данное заявление,опять же, с юридической точки зрения, является дачей ложных показаний и покровительством лиц, нарушивших закон. Искренне желаю Факелу отправиться в пердив, и, желательно, надолго.

    23.03.2025

  • анатолий еремин

    Это я и без твоих соплей знаю.Но сделано это чтобы жить безбедно ни хрена не делая,раз и денежки на счет упали. Только вот я не замечаю что выкриков на стадионе меньше стало.а штрафов с скаждам днем все больше и больше.И нахрена такой карающий орган,если становится все хуже и хуже. И теперь скажи в чем я неправ

    20.03.2025

  • Прожарка свиней

    Думать у тебя явно не получается. В компетенции РФС не только то, что происходит на футбольном поле, но и часть из того, что происходит на стадионе. Поведение болельщиков на стадионе, выходы тренеров за пределы технической зоны, происходящее в подтрибунных выходах, судейских помещениях и раздевалках команд - как раз среди этого.

    20.03.2025

  • Ящик

    это семак отписался???это когда же факел условно предупреждали?из той же басни семака про то как божин весь зенит расистки оскорблял:grinning:

    20.03.2025

  • анатолий еремин

    А зачем с правдой бороться, с правдой только Зенит борется.

    20.03.2025

  • анатолий еремин

    Нужно Питерскому Зениту в футбол играть ,а не писать около футбольные кляузы. Уже "Позор Российского футбола"считается с подачи Питера оскорблением. Клуб из Воронежа наказывается за то что происходит вне футбольного поля. Если есть виновные, пусть отвечают по Российским законам и занимаются этим правоохранительные органы. А вот удалением Яметова и нарушением Вендела,должны заниматься футбольные власти. Я думаю как то так.

    20.03.2025

  • Ящик

    вот вот и я о том же.кто докажет иное?и как?

    20.03.2025

  • Ящик

    а вот,ребят,чисто с юридической точки зрения вопрос-кто и как докажет,что человек который ухал изображал именно обезъянье уханье,а не,например,уханье совы!?в РФ много обезъян,все знают их шумы и крики?нет ,конечно.Но в РФ много сов в лесах и лесостепях и как они ухают знают многие.Если дойдет до реального суда на эту тему,там хороший адвокат еще за моральный вред с зпрф возьмет

    20.03.2025

  • ANTI BOMG

    Зато это не духовник фак бомжи, который тра..ал детей - глеб грозовский его погоняло. лучше уж бром, чем педофил из города трех революций!

    19.03.2025

  • lenin.vowa2018

    ты не радуйся змея, скоро выпустят меня! ЗПРФ как кричали так и будут, даже без Факела. Все же видят ваши наглость и беспринципность. Пока не лишитесь купленных чемпионств - не очиститесь.

    19.03.2025

  • доктор М

    Cовсем не удивительно что подобные тебе гудманы бомбят палестинских детей

    19.03.2025

  • доктор М

    Ну фуй - это туда ---->

    19.03.2025

  • ANTI BOMG

    Зато духовник бомжей детей тр..хал - Дело священника Глеба Грозо?вского — уголовное дело в Российской Федерации по обвинению священника Гатчинской и Лужской епархии Русской Православной Церкви Глеба Грозовского в насильственных действиях сексуального характера в отношении трёх несовершеннолетних. Это газовый дух!

    19.03.2025

  • shpasic

    Филин искал Килина.

    19.03.2025

  • shpasic

    а, ну ладно, думал, что он более-менее местный

    19.03.2025

  • dinela

    Егор?Так он в Спартаке в хоккей играет?Чего он там в Самаре забыл?

    19.03.2025

  • lenin.vowa2018

    ну так здесь один бездомный, а у Зенита все болельщики бомжи.

    19.03.2025

  • Прожарка свиней

    Один-это только в липовом отчете Факела. Нужно им сумму штрафа удвоить и до конца сезона стадион дисквалифицировать за наглость.

    19.03.2025

  • lenin.vowa2018

    кто-то так делает?

    19.03.2025

  • lenin.vowa2018

    лет пять назад какого-то алкаша показывали, в Оренбурге кажется, ааа, вспомнил, он Мордва великая орал. Знаменитый чел был. Статью про него писали и даже кино небольшое.

    19.03.2025

  • lenin.vowa2018

    бомжа? Из Питера? В прицепе привезли?

    19.03.2025

  • lenin.vowa2018

    Краснодар, Локо, и т.д. - не?

    19.03.2025

  • Я не знаю. Я так в других новостях прочитал, не здесь. Да уже всё-равно. Зачем это обсуждать бесконечно. Неинтересно.

    19.03.2025

  • lenin.vowa2018

    Леднев его зовут. Надоело что все Венделом называют.

    19.03.2025

  • lenin.vowa2018

    язвенник?

    19.03.2025

  • fan_89

    Мостовой не наш. Он воспитанник какой-то московской команды.

    19.03.2025

  • gross

    павлик морозов с тебя так себе.....

    19.03.2025

  • Dmytro

    Кто-то взял с собой мартышку, она и болела

    19.03.2025

  • lenin.vowa2018

    тысяч а не сотен.

    19.03.2025

  • Михаил Чичеров

    А Вендел "определился".

    19.03.2025

  • Osokin L

    Это ухал Филин, который искал себе самку

    19.03.2025

  • SoloWand

    Видите, какой щедрый, а его (Зенит) почти все ругают...

    19.03.2025

  • Михаил Чичеров

    Руководству Факела ... ничего у вас не получится. Вам дали такое строгое наказание, чтобы отмазать Вендела. Если вы нашли только одного человека, то Вендела придется наказать на полную катушку, а это делать ..... незяяяяяяяя. Так, что поищите ещё "провокаторов".

    19.03.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    так, стоп! я не понял. они же с самого начала голосили, что ничего не было и все придумано и смонтировано. что случилось? наказание заставило преосмыслить случившееся? значит оно было верно назначено. а значит будет уроком всем остальным, что так делать не стоит. я бы еще впаял дополнительно за попытку обмана "правосудия" и общественности.

    19.03.2025

  • Ю.Ю.

    А вот если бы "дедушку" с днём рождения поздравили, им бы за это ничего не было. Проверено.

    19.03.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Машка , а ты себя очевидно считаешь леди Макбет ? Нет?))

    19.03.2025

  • shpasic

    воспитанник Зенита - Петров - легенда Краснодара, воспитанник Зенита - Денисов - основной защитник в Спартаке. а в самом Зените - только Мостовой. UPD: поправляют, что Мостовой не зенитовский воспитанник. тогда добавлю играющего за Краснодар Данилу Козлова - он-то зенгитовский воспитанник и уже почти попал в основу, вытеснив из состава одиннадцать академиков Галицкого)

    19.03.2025

  • Ю.Ю.

    Осталось выяснить, что они делали тщательнее - выискивали ухателя или изучали практику решений КДК?

    19.03.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Машка , не бери в голову , бери в рот.))

    19.03.2025

  • Ботокс007

    Тебя по жизни нужно отминусовать, животное.

    19.03.2025

  • Ю.Ю.

    Зато свас..тикой не размахивают. И бромантан не жрут.

    19.03.2025

  • ANTI BOMG

    неужто вендел?

    19.03.2025

  • Highlander

    Виновник найден и возвращен в Воронежский зоопарк.

    19.03.2025

  • Aprel

    Смотрю опять ципсота хохляцкая на форум вылезла! Опять восхваляют власть жуликов и воров, у нас в России, да оды радости поют; позору России Зенитию! Все нам и нашей любимой России, только зла желают!:money_mouth:

    19.03.2025

  • dinela

    Отдали пацанчика на съеденье бакланам...Сколько ж парню пообещали за такое благородство,если для них лям много?

    19.03.2025

  • avp1960

    Врёт Вендел..

    19.03.2025

  • Фобия

    Факел всё правильно делает! Все вопросы должен решать суд! :relieved:

    19.03.2025

  • ANTI BOMG

    "Газпром" закончил 2024 год с чистым убытком 1,076 трлн руб., следует из бухгалтерской отчетности головной компании по российскому стандарту (по РСБУ). Не случайно, все чаще слышны разговоры о том, что цены на газ внутри России нужно поднимать.:joy::sweat_smile::rofl:. Купим новых бразилов за счет роста цен на газ внутри России!!!!

    19.03.2025

  • LifeTV

    Если он Зенит - где воспитанники Зенита на поле? В других командах РПЛ вижу. В Зените нет НИКОГО.

    19.03.2025

  • Антон Саныч

    В театре Ленсовета в 90х-2000х был знаменитый спектакль "Калигула", где играли Хабенский, Пореченков, Леваков, Зибров, Трухин и многие другие уважаемые актеры. Когда в зале у кого-то звонил телефон, Пореченков укоризненно смотрел в зал, доставал из кармана Нокию, вздыхал и перекладывал в другой карман. Выглядело эпично. Вот и Вендел решил Пореченкова сыграть ) Это так, из добрых воспоминаний молодости

    19.03.2025

  • kot Begemot

    Понятно. Зенит виноват в том, что он Зенит.

    19.03.2025

  • SoloWand

    бездомного... Это на что намёк?)

    19.03.2025

  • kot Begemot

    а где принципиальная разница между Зенитом, спартаком, краснодаром и динамо? Но виноват один Зенит

    19.03.2025

  • lvb

    "Апрель", у тебя месячные?)) Каждый месяц? Или по собствнному графику? Милый мой либерастий с закруткой на спине. Запиши где-нить, лучше на лбу. Уже есть малява из "храма на холме".. "Доня скорешился с чекистами, проблем никаких". Ты опоздал с воем, бедолага/ушлепок). Иди обтекай, подмываться не нуно, ты и так вонюч до умопомрачения)

    19.03.2025

  • Константин Б

    Такое ощущение что тут одна мойка сидит. Хватит уже гнать на фанатов, они везде одинаковые, везде выпивают и угорают. Ухать нельзя потому что кому-то там не нравится, скоро уже говорить громко на трибунах будет нельзя. Вот тем фанатам, которые защищают малыша Вендела и называют в своих кричалках Соболя петухом лицемерие глаза не режет? Вы случайно никого не провоцируете?

    19.03.2025

  • fell62

    да он про Окраину , шаровары не стираны , печалится)))

    19.03.2025

  • fell62

    Шароварник , электричество дали ?

    19.03.2025

  • Деп Б.Охта

    Смотрю в вашей дурке инет включили. По какому графику включают?

    19.03.2025

  • lvb

    "Весеннее обострение"? Давно из Кащенко?) Вернитесь на гособеспечение, там кормят, хотя бы. Ваш писк напомнает .. местных клинических идиотов. Идите в политику, и выносите там моск "врагам". Здесь про спорт. дебиленыш)

    19.03.2025

  • Максим Черный

    а мне "нравится" эта газетенка.... вначале Босс пишет эту статейку, а потом его "подаван",он же "грум" пишет про "бразильские клубы и обезьянку "читу"..... г-н Уткин плачет на том свете от тупости своих коллег.

    19.03.2025

  • Деп Б.Охта

    Поздно родился, товарищ. Надо было лет 120 назад.

    19.03.2025

  • ёzhic8

    не, республиканец

    19.03.2025

  • lvb

    Рело, канай за Раби. Будете жить совместно, одно хозяйство и постель, квартира под №69. Ты справишься, я верю в тебя, клоун)

    19.03.2025

  • Деп Б.Охта

    Ты, холоп, про какую Россию пишишь?

    19.03.2025

  • traveller09

    Нельзя. По всем современным...питерским...понятиям...он страдалец.

    19.03.2025

  • lvb

    За "повышенную слышимость" ушей оного Вендела.. ему бы надо добавить как минимум 1 игру дисквы. Чтобы не слушал что там ему орут с трибуны, тем более он не знает русский язык). А исполнял контракт-играл в футбол. И в клубе оштрафовать прилично, на пару недельных з/п)

    19.03.2025

  • Деп Б.Охта

    Я бы отменил финансовые наказания Факела. Объявить выговор, поставить на вид. Мало ли подобных карательных мер. Вполне для бедного Факела хватит.

    19.03.2025

  • traveller09

    Музыкальный слух и...орлиный взгляд...к тому же. :wink:

    19.03.2025

  • SuperDennis

    - Просим понять и простить. А деньги за проданные абонементы мы отдать не можем, мы их уже истратили, - заявили в руководстве Факела.

    19.03.2025

  • hovawart645

    Эт точно. Гастер, да ещё и бомж))

    19.03.2025

  • ёzhic8

    а вот Вендел - услышал, с высокой долей вероятности

    19.03.2025

  • Фирсыч

    Друже, наконец-то увидел твой неудалённый комментарий.

    19.03.2025

  • lvb

    "... . Единичный случай проявления оскорбительного поведения зафиксирован"(с) БГГГГ Ни в жисть не поверю, что ОДИН человек может .. переухать гул и рев заполненного стадиона, включая всяческие барабаны. Что-то реально можно услышать на практически полном стадионе, только когда это скандируют, причем в унисон, минимум 30-40 человек и у них имеется "заводящий", так сказать "дирижер".)) Я ходил в "Лужу" и Черкизон с 1977 по 1983 год. Когда было 20 или более тыс человек в Луже.. даже соседа, что-то орущего у тебя под ухом.. плохо слышно).

    19.03.2025

  • Максим Черный

    конечно Вендел... как можно верить "гастробайтеру"?

    19.03.2025

  • traveller09

    Он разглядывал их в бинокль, чтоб выбрать тех, кому захочет показать палец, но...природная лень взяла своё. Поэтому он просто показал палец всей трибуне. Ну а...природная трусость и вовсе принудила сделать его это исподтишка.

    19.03.2025

  • ёzhic8

    "с высокой долей вероятности именно он издавал «уханья»" Упс, highly likely - это же не наш метод?! Совсем не наш, скрепно черноземный, а совсем наоборот - проклятых наглосаксов

    19.03.2025

  • антон тихонов

    Бомжы позор Российского футбола!!!

    19.03.2025

  • Бен Ричардс

    А Вендел точно играл в футболе, или в бинокль разглядывал зрителей, чтобы найти хотя бы кого-то и показать за это всем остальным средний палец?

    19.03.2025

  • traveller09

    - Ваша честь, я не могу утверждать, что он...ухал. Но...при взгляде на него...я ощущал себя обезьяной... - Этого достаточно, свидетель. Подсудимый виновен.

    19.03.2025

  • shpasic

    или дедушка Вендела?

    19.03.2025

  • khorin66@mail.ru

    Факел-ДНИЩЕ российского футбола. В пердиве пусть песни поют.

    19.03.2025

  • Tony Lee

    Он наверное работает в Воронежской филармонии. Пять октав выдаёт)))

    19.03.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Остроумно. )

    19.03.2025

  • napadenie

    Стыдоба! Вспомним первые реакции клубных деятелей… Они видете ли провели «колоссальную работу». Им, поганцам чрезмерно. а сопернику подлых - в самый раз!

    19.03.2025

  • Porco Rosso

    Бывшая девушка Вендела.

    19.03.2025

  • ezoloto

    Факел хотел оправдаться, но вместо этого дискредитировал себя еще больше… Ну, конечно, ухал один провокатор, но среди прочего тысячегорлового шума Вендел услышал именно его..) Вендела не оправдываю, но объяснения Факела – это курам на смех.

    19.03.2025

  • fan_89

    Совесть и честь это не про Факел. Ухал там ни один человек. Да, и про то, что "наказание самое жесткое в истории российского футбола" тоже ложь. Зенит матчей десять без зрителей провёл. И по несколько матчей подряд.

    19.03.2025

  • hovawart645

    Дирижировал?) Ню-ню...

    19.03.2025

  • SP2

    Воронеж есть Воронеж. на элементарную логику свои утверждения не проверяют… главное - прокукарекать…))

    19.03.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Как то я унижения не заметил. Рабочий момент . Ну да ладно , может у кого то другое мнение.)

    19.03.2025

  • hovawart645

    Честь клуба дороже!)

    19.03.2025

  • Павел Заблоцкий

    Серьезно? Один человек переорал стадион? Браво!!! Косить под дураков национальное достояние россиян!!!

    19.03.2025

  • hovawart645

    Шоколад усыхает! Усушка-утруска!) А, ещё шишок ночью кормится! Он съедает, а детям губы вымазывает. Коварен, однако!!) Вендел глупец. Я поначалу думал, что его кто-то из игроков Факела обозвал. А обижаться на трибуны - маразм. Профи должен быть выше толпы.

    19.03.2025

  • Patria o muerte

    Мщение за публичное унижение!

    19.03.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Надеюсь этим уродам добавят к наказанию за аппеляцию. Да там целая трибуна ухала.

    19.03.2025

  • SP2

    а почему он провокатор? провокатор - тот кто хотел спровоцировать на что-то! а у этого цель была тупо поржать над человеком с другим цветом кожи!

    19.03.2025

  • Нет, там он якобы не один был. Один провоцировал на это.

    19.03.2025

  • Антон Саныч

    Лучше сразу отменить. Пусть в хоккей играют

    19.03.2025

  • Андрей Гридасов

    Оказывается, в Воронеже на футбол ходил всего один наглец!

    19.03.2025

  • Антон Саныч

    1.500.000 это только челобитная Лямов 10 точно освоили. В следующем сезоне в пердиве таких сумм не будет )

    19.03.2025

  • Vasiliy Kin

    Т.е. Факел наказать за одного имбицила? Тем более его нашли, а это статья УК "Разжигание розни"? А тысячам людей на трибуну показать ФАК это ерунда, тем более тебя транслируют на огромную аудиторию. Тут зенит надо наказывать, и вендела дисквалифицыровать на несколько матчей, проффесиональные игроки не имеют права так себя вести. Где вы видели белых и пушистых болельщиков? Во всех страна орут, оскорбляют и ухают

    19.03.2025

  • narodovolets .

    молодцы Факел.ко.ел отпущения найден!))

    19.03.2025

  • Антон Саныч

    У меня дети ночью таскают шоколад, а с утра смотрят честными глазами. Вот и Факел такой же. Один ТАК ухать не мог, а есть видео, которое показывали и по ТВ. Поэтому врет Факел. Это отлично вписывается в общую концепцию, поскольку их уже предупреждали условно. А с учетом такого вранья, по совокупности, я бы им еще добавил. Правда, я бы и Венделу еще добавил. Нельзя быть такой об....таким идиотом, чтобы на финальной прямой перед дембелем так подставлять.

    19.03.2025

  • Антон Саныч

    Это не один-два долбоящера. Есть видео где уханье массовое (показывали в т.ч. по ТВ), поэтому Факел врет, как дышит. Нашли одного терпилу и на него все валят.

    19.03.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Пупсик ты мой Тушинский . Ты предсказуем как жд рельса.)))

    19.03.2025

  • bishevcky

    Согласен.Абсурдность очевидна. "Единичный" выкрик, ну да.

    19.03.2025

  • ровнов

    Ты маршрут попутал? Пошел на хрен

    19.03.2025

  • Папаня777

    Поухали, теперь поохайте.

    19.03.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Что началось?6 чемпионств подряд ? И возможное 7 ое ?)) Сколько за это время в Тушинском спец. приемнике сменилось тренеров? Я так думаю , что ты без Вики и не вспомнишь.))

    19.03.2025

  • Андрей

    Проверят, в РФС есть кому проверять. Если у чел-ка нет фан ID, а соотв-нно билета на игру он не покупал, тогда вопрос: "Вы кого нам привели, вы нас что, за дураков принимаете"? :angry:

    19.03.2025

  • ровнов

    А все началось с Семака.

    19.03.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Интересно , что мой пост отминусовал чувак по фамилии Сусликов. Очевидно из хорьков- демократов.)))

    19.03.2025

  • Alexander Kovalev

    Помнится, когда у Зенита были проблемы с Гулливерами и прочими фаероносцами, клубу удалось отсудить с них штраф в 250к, который тогда был назначен. Так что с болельщиками надо работать не только пряником

    19.03.2025

  • Андрей

    Виновным оказался местный житель А.Р. Бородач, работает охранником в ресторане "Рай".

    19.03.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Вот так -Да. Вешать не на клуб, для которого это меньше чем копейки , а на реального человека.

    19.03.2025

  • инок

    Короче в Воронеже назначили виновного.))

    19.03.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    В таблицу давно заглядывал? Что там давить?))

    19.03.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Г. Василий . Так правильнее.))

    19.03.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Да какая уже разница. Прощай , Факел. Нам не будет тебя не хватать.))) Лично мне все равно как накажут , если накажут , Факел. Вся эта толерантность , антирасизм и прочие ЕвроЦенности мне как то и по хрену.))

    19.03.2025

  • спас

    Неугомонный Факел! быстренько назначил одного "шалапина" (только он смогбы перекричать стадион) и с такой ахинеей отправились в ... Хорошо работает у них и служба безопасности и пиар служба.

    19.03.2025

  • Абдуззохир

    Ты про ФК "Мразиш Газиш"?

    19.03.2025

  • Митек

    Это был Василий Г. из Воронежа.

    19.03.2025

  • kubinec

    ну так то, на статью наговорил. заскринил

    19.03.2025

  • Alexander Kovalev

    Выгодоприобретатель от дисквы Вендела - Спартак, так что ищите там

    19.03.2025

  • ura1956

    Детский сад воронежский...

    19.03.2025

  • F.Sergey

    вот такие дегенераты как ты и орут

    19.03.2025

  • ONIKAN2013

    Московских спонсоров боятся сдавать.

    19.03.2025

  • Patria o muerte

    Червиченко после эпопеи в Воронеже с Зенитом сказал,что после всего этого будут искать повод придушить Факел.Он оказался прав!

    19.03.2025

  • m_16

    Это была девушка Вендела.

    19.03.2025

  • F.Sergey

    Одного человека слышно не будет, хорош уже гнать то так беспардонно. В Воронеже огромное количество болел просто дегенераты, которым вход на стадион надо закрыть на пару лет как минимум, что бы по взрослели и поумнели, хотя со вторым будет сложновато. Конечно там есть и вполне себе порядочные люди, которым дико от таких выходок, но...

    19.03.2025

  • Alexander Kovalev

    Так отсудите с этих долбоящеров все издержки! А то получается, что любой дебил может почти безнаказанно срывать матчи. Хорошо еще, что технаря не было.

    19.03.2025

  • Vadson

    судя по фамилии, ты тоже не в той стране живешь, а надо тебе в ту, которая сейчас Палестину бомбит активно

    19.03.2025

  • инок

    Нашли какого-нибудь бездомного, которого и на матче то не было. Примечательно и то, что как только наказание утвердили - сразу нашли виновного. А до этого ну никак не могли..

    19.03.2025

  • Павел Леонидович

    И правильно!

    19.03.2025

  • Alexander Kovalev

    Отсудить с недоболел все издержки - штраф в РФС, стоимость билетов на матч без зрителей для других болельщиков. Сделать это максимально публично. Чтобы было понятно - хочешь поухать, это будет стоить, условно, 10 млн рублей + административка/уголовка. Тогда и проблема уйдет.

    19.03.2025

  • инок

    Факел что-то недоговаривает. Так громко ухать один человек физически не мог.

    19.03.2025

  • hovawart645

    Один ухал? И Вендел его на трибуне среди сотен других болел услышал?! Я в это не верю. Кто-то врёт - или Вендел, или Факел.

    19.03.2025

  • vvi432

    Это отмазка. Ведь почему не было ауди записи на стадионе? Может потому, что клуб поощряет оскорбительные, нецензурные выкрики в сторону гостей?

    19.03.2025

  • shpasic

    и зовут его Вендел?

    19.03.2025

  • shpasic

    можно смягчить наказание, если этот болельщик сам выплатит миллион штрафа вместо клуба.

    19.03.2025

  • Loel1

    Это ты про Зенит и Питер?

    19.03.2025

  • ну,нашли и? отделается легким испугом. вот если бы у турму на пару-тройку годков,то другие,глядишь и подумали-что,да как...

    19.03.2025

  • у него свои не в той стороне живут...

    19.03.2025

  • убрать нужно одного гражданина,пишущего здесь под ником Ilya Gudman и по возможности навсегда!!!

    19.03.2025

  • НВ

    это Российский город, негоже так о своих говорить.....

    19.03.2025

  • Ilya Gudman

    Уберите уже эту убогую команду и убогий городишко в пердив , уже запарило читать о этих животных

    19.03.2025

  • Валерий777

    Согласен: почему из-за одного-двух долбоящеров, которым ввиду неожиданности, невозможно было сразу заткнуть рот, должен страдать целый стадион. Я понимаю, что это было сделано в угоду "обиженным" газовым господам, но сколько можно им угождать: ведь оборзели до того, что стали требовать отмены красной карточки за всем известный жест.

    19.03.2025

