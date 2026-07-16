Баринов и Тюкавин ответили на вопросы перед товарищеским матчем между ЦСКА и «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопросы на пресс-конференции перед товарищеским матчем с ЦСКА.

— Дзюба рассказал, что Овечкин не смог обыграть его в волейбол. Артем приврал?

— Когда я приехал, Артема не было. Играл с Овечкиным в одной команде, нас было без шансов обыграть. Александр был на блоке.

— Испытываете волнение перед сезоном?

Баринов: — Спокойно готовимся, главное, чтобы не было травм.

Игдисамов: — Нет волнения, но есть возбуждение. Всегда с возбуждением ждем игр.

Тюкавин: — Есть волнение перед матчем с ЦСКА, потому что Баринов играет не очень чисто. Придется отбегать от него подальше.

Шварц: — Возможно, волнение будет, когда автобус повезет нас с базы на стадион.