ЦСКА представил форму в честь десятилетия домашнего стадиона

ЦСКА показал новую домашнюю форму на сезон-2026/27.

Форму посвятили 10-летию домашнего стадиона — в августе 2016 года была открыта «ВЭБ Арена», на которой ЦСКА проводит домашние матчи.

Фото ФК ЦСКА

«Новая домашняя форма посвящена 10-летию нашего стадиона. Но стадион — это не только футбол и футболисты.

Это сотни преданных сотрудников разных профессий, которые делают всё, чтобы болельщики находились в комфорте, чистоте и безопасности. Это миллионы болельщиков, ради которых ЦСКА живет и играет.

Клуб ценит и поддерживает каждого, кто вносит свой вклад в успехи армейцев», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял пятое место в РПЛ и дошел до финала пути регионов FONBET Кубка России.