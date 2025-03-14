РФС опубликовал ролики с судейским разбором матчей 20-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал два ролика по итогам матчей 20-го тура РПЛ.

Один из них включает в себя разбор спорных эпизодов от департамента судейства и инспектирования в матчах «Пари НН» — «Краснодар», «Оренбург» — «Ростов», «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала, «Крылья Советов» — «Акрон» и «Спартак» — «Рубин».

Второй посвящен объяснению решений экспертно-судейской комиссии по матчу «Зенита» против «Факела».