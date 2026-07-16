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Сегодня, 23:08

Салиба играл на ЧМ-2026 с переломом позвоночника

Сергей Филин
Вильям Салиба.
Фото Getty Images

Защитник сборной Франции Вильям Салиба выступал на чемпионате мира с серьезной травмой позвоночника, полученной в матче АПЛ, сообщает RMC Sport.

По данным источника, у 25-летнего футболиста возникли проблемы со спиной еще до приезда в расположение сборной Франции. Салиба играл на ЧМ-2026 на обезболивающих препаратах. Из-за травмы он пропускал часть тренировок.

В полуфинальном матче чемпионата мира против Испании (0:2) француз был заменен на 30-й минуте после того, как не смог продолжить игру из-за болей в спине. По предварительной информации, защитнику потребуется операция, из-за которой он пропустит от 4 до 5 месяцев.

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В сезоне-2025/26 Салиба сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. На ЧМ-2026 он принял участие в 6 играх.

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