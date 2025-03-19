Футбол
19 марта, 13:50

Источник: Осинькина могут уволить из «Крыльев» до конца недели

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин до конца недели может покинуть клуб, сообщает Sport24.

По информации источника, сейчас клуб договаривается с 59-летним специалистом о расторжении контракта. В шорт-лист кандидатов на замену Осинькину входят экс-тренер «Ахмата» Магомед Адиев и бывший тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

После возобновления сезона самарцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1), а также уступили «Акрону» (1:2) и махачкалинскому «Динамо» (0:4). «Крылья» (19 очков) занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
  • Artorixus

    Мостового на царство, Мостового! Ведь засиделся без дела.

    19.03.2025

  • инок

    Самарский губер-правдоруб наконец-то накопил деньжат на неустойку Осинькину!

    19.03.2025

  • Djin Ignatov

    Осинькин подписал себе ПРИГОВОР еще в том году , когда никого не выгнал из команды , котороая открыто начала сдавать матчи противнику ! Больше половины команды не хотят чтобы он был тренер ! И хоть ввязался губернатор - это говорит только освобождение отлоджили до конца чемпионата ! Сю- сю и Мю -мю с игроками , на этом свой авторитет не поднимешь ! ВЫКИНШТЕЙН Осинькин ! Неужели не догадываешься ???!!!

    19.03.2025

  • Adminni

    предсказуемо. Как бы не топили за него фанаты, но Крылья проигрывают не то что лидерам, а всем подряд. Не знаю что там с Осинькиным происходит: поплыл ли он от того что оставили, расслабился или просто потерял контроль над командой... следующие 2 матча с Локо и Рубином либо загонят таки в подвал, либо дадут надежду. Возможно новый коуч сможет на эмоциях взять очки, но начинать с такими командами конечно врагу не пожелаешь. Поэтому логичней всего дать ему хотя бы еще матч с Локо, а там уже можно делать глобальные выводы

    19.03.2025

  • Александр Солодовников

    Задолбали эти инсайдеры и кандидаты которые здесь на хрен не нужны....

    19.03.2025

