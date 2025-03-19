Источник: Осинькина могут уволить из «Крыльев» до конца недели

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин до конца недели может покинуть клуб, сообщает Sport24.

По информации источника, сейчас клуб договаривается с 59-летним специалистом о расторжении контракта. В шорт-лист кандидатов на замену Осинькину входят экс-тренер «Ахмата» Магомед Адиев и бывший тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

После возобновления сезона самарцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1), а также уступили «Акрону» (1:2) и махачкалинскому «Динамо» (0:4). «Крылья» (19 очков) занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.