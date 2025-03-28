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Семак прокомментировал наказание «Факела» после инцидента с Венделом

Алексей Михайлов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о наказании «Факела» после инцидента с расистскими оскорблениями в адрес полузащитника сине-бело-голубых Вендела во время матча 20-го тура РПЛ (2:0).

Во втором тайме встречи Вендел получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес болельщиков воронежской команды, который он показал в ответ на расистские выкрики. После инцидента КДК РФС дисквалифицировал 27-летнего хавбека на 2 матча (1 условно) и оштрафовал «Факел» на 1 миллион рублей за поведение фанатов, а также принял решение о том, что команда из Воронежа проведет один домашний матч без зрителей.

«Я против коллективной ответственности за наказание. Что касается дисквалификации стадиона, это говорит о том, что Fan ID плохо работает в данном случае. Что касается игрока [Сергея Божина], то он вел себя очень некорректно по отношению к нашим игрокам. И извиняться мне абсолютно не за что«, — заявил Семак.

Ранее стендап-комик, болельщик «Спартака» Роман Косицын в интервью «СЭ» посоветовал главному тренеру сине-бело-голубых извиниться перед Божиным, так как игрок воронежской команды не позволял себе расистских оскорблений.

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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