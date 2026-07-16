Шварц заявил, что у Тюкавина изменился статус в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что после возвращения в клуб провел разговор с нападающим Константином Тюкавиным.

«У нас сразу после возвращения был разговор с Тюкавиным. Я ему открыто сказал, что не могу относиться к нему так, как относился четыре года назад. У него другой статус. Не стоит что-то сравнивать», — сказал Шварц.

Тренер также отметил, что команда продолжает адаптироваться к его требованиям.

«Четыре недели позади, мы прививаем динамовский ДНК. В матче с ЦСКА вы это увидите», — добавил Шварц.

Шварц ранее возглавлял «Динамо» с октября 2020 года по май 2022 года. В июне 2026 года немецкий специалист вернулся в московский клуб.