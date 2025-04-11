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11 апреля 2025, 17:59

«Локомотив»: «Больше болельщиков, чем на матч с «Зенитом», приходило еще в 2019 году — на игру ЛЧ с «Байером»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали «СЭ» сезонный рекорд «РЖД Арены» по посещаемости, установленный 5 апреля на матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

— Матч с клубом из Санкт- Петербурга посетила почти 21 тысяча болельщиков — 20 933. Это действительно лучший показатель сезона, на тысячу с лишним зрителей больше, чем пришло на «Спартак», — сказали в пресс-службе «СЭ». — Посещаемость же выше последний раз была в Черкизово еще в доковидное время — на встрече Лиги чемпионов с «Байером» в 2019 году. Интересно другое — если сравнить прошедший матч с игрой с «Зенитом» в прошлом сезоне, то посещаемость выросла более чем в два раза.

То же самое касается и других показателей, которые можно выразить цифрами: рост билетной выручки и продаж в клубном магазине тоже более чем двукратный. Сумма выручки по продажам атрибутики на матче с «Зенитом» — тоже лучший показатель за долгие годы. Хороший результат, особенно исходя из задачи, стоящей перед клубом, — увеличение собственных доходов. Уже принято решение, что увеличенная выручка после игры с «Зенитом» целевым образом будет направлена на реновацию тренировочного поля номер шесть, которое активно используется всеми командами академии. Благодарим болельщиков за поддержку и вклад в улучшение тренировочной инфраструктуры для юных воспитанников «Локомотива».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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