«Локомотив»: «Больше болельщиков, чем на матч с «Зенитом», приходило еще в 2019 году — на игру ЛЧ с «Байером»
В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали «СЭ» сезонный рекорд «РЖД Арены» по посещаемости, установленный 5 апреля на матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
— Матч с клубом из Санкт- Петербурга посетила почти 21 тысяча болельщиков — 20 933. Это действительно лучший показатель сезона, на тысячу с лишним зрителей больше, чем пришло на «Спартак», — сказали в пресс-службе «СЭ». — Посещаемость же выше последний раз была в Черкизово еще в доковидное время — на встрече Лиги чемпионов с «Байером» в 2019 году. Интересно другое — если сравнить прошедший матч с игрой с «Зенитом» в прошлом сезоне, то посещаемость выросла более чем в два раза.
То же самое касается и других показателей, которые можно выразить цифрами: рост билетной выручки и продаж в клубном магазине тоже более чем двукратный. Сумма выручки по продажам атрибутики на матче с «Зенитом» — тоже лучший показатель за долгие годы. Хороший результат, особенно исходя из задачи, стоящей перед клубом, — увеличение собственных доходов. Уже принято решение, что увеличенная выручка после игры с «Зенитом» целевым образом будет направлена на реновацию тренировочного поля номер шесть, которое активно используется всеми командами академии. Благодарим болельщиков за поддержку и вклад в улучшение тренировочной инфраструктуры для юных воспитанников «Локомотива».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
9
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0