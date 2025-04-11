«Локомотив»: «Больше болельщиков, чем на матч с «Зенитом», приходило еще в 2019 году — на игру ЛЧ с «Байером»

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали «СЭ» сезонный рекорд «РЖД Арены» по посещаемости, установленный 5 апреля на матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

— Матч с клубом из Санкт- Петербурга посетила почти 21 тысяча болельщиков — 20 933. Это действительно лучший показатель сезона, на тысячу с лишним зрителей больше, чем пришло на «Спартак», — сказали в пресс-службе «СЭ». — Посещаемость же выше последний раз была в Черкизово еще в доковидное время — на встрече Лиги чемпионов с «Байером» в 2019 году. Интересно другое — если сравнить прошедший матч с игрой с «Зенитом» в прошлом сезоне, то посещаемость выросла более чем в два раза.

То же самое касается и других показателей, которые можно выразить цифрами: рост билетной выручки и продаж в клубном магазине тоже более чем двукратный. Сумма выручки по продажам атрибутики на матче с «Зенитом» — тоже лучший показатель за долгие годы. Хороший результат, особенно исходя из задачи, стоящей перед клубом, — увеличение собственных доходов. Уже принято решение, что увеличенная выручка после игры с «Зенитом» целевым образом будет направлена на реновацию тренировочного поля номер шесть, которое активно используется всеми командами академии. Благодарим болельщиков за поддержку и вклад в улучшение тренировочной инфраструктуры для юных воспитанников «Локомотива».