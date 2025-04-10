«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за выход тренеров на поле в матче с «Ростовом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что «Спартак» оштрафован за действия главного тренера Деяна Станковича и его штаба в матче с «Ростовом» (3:0) в 23-м туре РПЛ.

«Штраф за выход за пределы технической зоны. У Станковича шестое нарушение в сезоне: штраф — 30 тысяч. Романов и Бривио — первое нарушение и штраф в размере 10 тысяч. Также «Спартак» оштрафован за выход тренеров на поле на 50 тысяч. Помимо этого, Сакич тоже получает штраф за выход из технической зоны — 30 тысяч», — сказал Григорьянц.

После 23 туров РПЛ «Спартак» набрал 47 очков и занимает второе место в таблице, опережая «Зенит» (47) по дополнительным показателям.