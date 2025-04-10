«Локомотив» оштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбительные кричалки фанатов в адрес «Зенита»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что «Локомотив» должен будет выплатить денежный штраф за поведение собственных фанатов во время матча с «Зенитом» (1:1) в 23-м туре РПЛ.

«Локомотив» оштрафован на 30 тысяч рублей за массовое скандирование оскорбительных выражений в сторону соперника. За фразу: «Зенит» — позор российского футбола», — сказал Григорьянц.

«Локомотив» набрал 41 очко после 23 туров РПЛ и занимает шестое место в таблице.