Сутормин стал игроком «Факела»

Нападающий Алексей Сутормин подписал контракт с «Факелом», сообщила пресс-служба воронежского клуба.

«Факел» подписал с 32-летним вингером, который находился в статусе свободного агента, соглашение на один год.

Последним клубом Сутормина были «Крылья Советов». В сезоне-2025/26 нападающий принял участие в 22 матчах, в которых не отметился результативными действиями. На протяжении карьеры футболист выступал за «Зенит», «Сочи», «Ростов» и другие клубы.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

В сезоне-2025/26 «Факел» набрал 68 очков, занял второе место в турнирной таблице Первой лиге и гарантировал себе место в РПЛ.