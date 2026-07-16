Шварц заявил, что Лунев будет первым номером «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что вратарь Андрей Лунев будет основным голкипером команды.

— Кого вы видите первым вратарем «Динамо»?

— Я разговаривал со всеми. Лунев — первый номер. Он сыграет с «Крыльями». Фомин — первый капитан, Тюкавин — второй.

— Как оцените состояние команды после четырех недель работы?

— Мы хотим играть интенсивно, очень активно, когда мы без мяча и с мячом. После четырех недель хочу сказать, что рад видеть, как команда работает каждый день. Ребята прогрессируют. Видно развитие, поступательное движение.

— Как оцените Бителло?

— Многие думают, что Бителло недостаточно агрессивен без мяча, но стоит отметить, что он проделал большую беговую работу. Он всегда голоден до побед. Чувствует ответственность перед всей командой.

— Где видите Рубенса: в опорной зоне?

— В некоторых матчах видели Рубенса на позиции опорника, также на позиции атакующего полузащитника. С ЦСКА он сыграл на позиции левого защитника. Посмотрим, какая позиция подойдет ему лучше всего. Он достаточно гибкий футболист.

Шварц вернулся в «Динамо» в мае 2026 года. Контракт с немецким специалистом рассчитан до лета 2029 года.