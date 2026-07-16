Игдисамов заявил, что ЦСКА требуется усиление в каждую линию

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, что клуб рассчитывает на усиление состава в ближайшее время.

— Хотелось бы усиления в каждую линию. Все списки были поданы в спортивный отдел. Дальше их работа. Ждем информации со дня на день, как продвигаются переговоры. Надеюсь, в ближайшее время трансферы будут на вход. Каждый игрок важен. Как только будет какая-то информация, что мы с кем-то договорились, будем рассматривать позиции на выход.

В сезоне чемпионата России-2025/26 армейцы заняли пятое место с 51 очком.