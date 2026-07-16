Гол Максути принес «Ахмату» победу над «Аджманом» из ОАЭ

«Ахмат» в товарищеском матче обыграл эмиратский «Аджман» — 1:0.

Единственный гол на 27-й минуте забил форвард грозненцев Эральд Максути.

26 июля «Ахмат» на выезде сыграет против «Локомотива» в матче 1-го тура РПЛ-2026/27. В прошедшем сезоне команда Станислава Черчесова финишировала на девятом месте в турнирной таблице.

Товарищеский матч

«Ахмат» (Россия) — «Аджман» (ОАЭ) — 1:0 (1:0)

Гол: Максути, 27 (1:0)