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Сегодня, 21:07

Гол Максути принес «Ахмату» победу над «Аджманом» из ОАЭ

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Ахмат» в товарищеском матче обыграл эмиратский «Аджман» — 1:0.

Единственный гол на 27-й минуте забил форвард грозненцев Эральд Максути.

26 июля «Ахмат» на выезде сыграет против «Локомотива» в матче 1-го тура РПЛ-2026/27. В прошедшем сезоне команда Станислава Черчесова финишировала на девятом месте в турнирной таблице.

Товарищеский матч

«Ахмат» (Россия) — «Аджман» (ОАЭ) — 1:0 (1:0)

Гол: Максути, 27 (1:0)

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РПЛ
ФК Ахмат
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
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25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
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