Гол Максути принес «Ахмату» победу над «Аджманом» из ОАЭ
«Ахмат» в товарищеском матче обыграл эмиратский «Аджман» — 1:0.
Единственный гол на 27-й минуте забил форвард грозненцев Эральд Максути.
26 июля «Ахмат» на выезде сыграет против «Локомотива» в матче 1-го тура РПЛ-2026/27. В прошедшем сезоне команда Станислава Черчесова финишировала на девятом месте в турнирной таблице.
Товарищеский матч
«Ахмат» (Россия) — «Аджман» (ОАЭ) — 1:0 (1:0)
Гол: Максути, 27 (1:0)
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|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
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|0
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|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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16
|Факел
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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