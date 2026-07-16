Шварц — о составе «Динамо»: «Что-то произойдет до сентября»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц оценил результаты сборов команды.

— Хотелось бы поблагодарить за прекрасную атмосферу. Очень приятно находиться перед легендами российского футбола здесь. В субботу для нас будет очень важная игра против ЦСКА. Осталось немного времени до начала чемпионата. Мы понимаем, что ЦСКА серьезный клуб. С утра сыграем с Акроном. Доволен результатами сборов. Сейчас остался последний шаг до возобновления сезона.

Сейчас у нас есть тот состав, которым мы играем. Наш фокус именно на нем. Мы упорно тренируемся и готовимся к сезону. Но я абсолютно уверен, что что-то произойдет до сентября.

— Все матчи сборов были закрыты, это ваша инициатива?

— Мы говорили об этом. Это не только мое решение. Мы открыты, можем поговорить про каждую игру. Я доволен матчами.



— Есть ли молодые футболисты, которые могут выстрелить при вас?

— У нас большой потенциал. Уверен, мы увидим большое количество молодых игроков на поле.

18 июля бело-голубые проведут матч против «Акрона». В субботу вечером «Динамо» и ЦСКА сыграют в братском дерби.