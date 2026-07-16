Баринов: «Главное показать с «Динамо» тот уровень, к которому ЦСКА стремится прийти»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов прокомментировал подготовку к сезону РПЛ-2026/27.

18 июля армейцы проведут товарищеский матч с «Динамо».

— Подготовка идет хорошо. — сказал Баринов на пресс-конференции. — Много провели спаррингов. Пока, к сожалению, никого не обыграли. Но это неважно. Главное показать с «Динамо» тот уровень, к которому мы стремимся прийти

— Насколько комфортно чувствуете себя на позиции центрального защитника?

— Не нравится, потому что я любитель побегать, а там бегать не надо. Не планирую возвращаться на эту позицию. Если будет сложная ситуация, я готов. Но не на постоянной основе.

В первом туре РПЛ-2026/27 ЦСКА примет «Балтику» 24 июля.