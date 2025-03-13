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Медведев сравнил КДК РФС с инквизицией: «Я бы наглядно им продемонстрировал разницу в оскорбительности жестов»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Медведев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о дисквалификации полузащитника Вендела на два матча, один из них условно, за неприличный жест, показанный во время матча 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

«Уважаемый КДК действовал в парадигме средневековой инквизиции: не утонула — ведьма, на костер; утонула — покойся с миром.

Использование ВАР после двух завершившихся эпизодов по регламенту было возможно только в случае «чрезвычайно оскорбительных жестов». При этом отсутствует описательный и иллюстративный список как «чрезвычайно», так и просто оскорбительных, вульгарных, пошлых или обидных жестов. Если бы меня пригласили на заседание КДК, то я мог бы наглядно продемонстрировать разницу в степени оскорбительности того или иного жеста на основе опыта посещения Театра мимики и жеста и примеров Эффенберга и Эменике.

Отмена красной карточки или только условная дисквалификация больше бы соответствовали духу игры в футбол и нетерпимости к проявлениям расизма. Но что получили, то и пережили», — сказал Медведев «СЭ».

Вендел пропустит матч 21-го тура РПЛ против «Спартака» (16 марта), но сможет принять участие в игре 22-го тура с «Рубином» (30 марта). Полузащитнику грозила дисквалификация на срок до четырех матчей.

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
РФС
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
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 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
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 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
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18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
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