Медведев сравнил КДК РФС с инквизицией: «Я бы наглядно им продемонстрировал разницу в оскорбительности жестов»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о дисквалификации полузащитника Вендела на два матча, один из них условно, за неприличный жест, показанный во время матча 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

«Уважаемый КДК действовал в парадигме средневековой инквизиции: не утонула — ведьма, на костер; утонула — покойся с миром.

Использование ВАР после двух завершившихся эпизодов по регламенту было возможно только в случае «чрезвычайно оскорбительных жестов». При этом отсутствует описательный и иллюстративный список как «чрезвычайно», так и просто оскорбительных, вульгарных, пошлых или обидных жестов. Если бы меня пригласили на заседание КДК, то я мог бы наглядно продемонстрировать разницу в степени оскорбительности того или иного жеста на основе опыта посещения Театра мимики и жеста и примеров Эффенберга и Эменике.

Отмена красной карточки или только условная дисквалификация больше бы соответствовали духу игры в футбол и нетерпимости к проявлениям расизма. Но что получили, то и пережили», — сказал Медведев «СЭ».

Вендел пропустит матч 21-го тура РПЛ против «Спартака» (16 марта), но сможет принять участие в игре 22-го тура с «Рубином» (30 марта). Полузащитнику грозила дисквалификация на срок до четырех матчей.