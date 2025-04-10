Вратарь «Пари НН» Медведев дисквалифицирован на два матча за оскорбление официальных лиц в матче с «Оренбургом»

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев дисквалифицирован на две игры после матча с «Оренбургом» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

«Медведев принял участие в заседании. Также резервный арбитр и спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов. По протоколу Медведев не был удален, но есть запись о нецензурных выражениях Медведева в адрес официальных лиц матча. Кроме того, было сказано, что он ударил и сломал дверь. Мы установили, что Медведев не только ударил по двери, но и бросил в сторону мусорный ящик.

Медведев принес свои извинения. Мы приняли решение дисквалифицировать Медведева за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц на два матча, а также оштрафовать его на 60 тысяч рублей за неспортивное поведение», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.