Шварц заявил, что ему комфортно в Москве после возвращения в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о жизни в Москве после возвращения в клуб.

— Как вам в Москве после возвращения?

— Мне очень комфортно в Москве. Моя семья приезжает через две недели. Вплоть до 80 процентов матчей прошлого сезона я посмотрел. Первая игра против «Крыльев», дальше кусачая «Балтика».

Очень сложно выигрывать, когда ты отдаешься на 80-90 процентов. В итоге нам все-таки нужен тот нападающий, который будет забивать. И он у нас есть.

— Для вас Иван Сергеев — чистая замена Тюкавину? Или он может играть на фланге?

— Конечно. В одной из игр мы дали ему 20-25 минут на фланге. Но в одной из игр, думаю, увидим двух нападающих на поле.

— Какое состояние Майсторовича?

— Полностью тренировался в начале сборов. На протяжении последних 6-7 дней тренируется индивидуально. С понедельника, думаю, будет в общей группе.

Также Шварц сообщил, что защитник Хуан Касерес прилетит 24 июля.

Шварц вернулся в «Динамо» в мае 2026 года. Контракт с немецким специалистом рассчитан до лета 2029 года.