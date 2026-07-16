Полузащитник «Сочи» Сааведра стал игроком «Рубина»
Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра перешел в «Рубин», сообщила пресс-служба казанского клуба.
Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на три года.
Чилиец перешел из «Сочи» в «Рубин» на правах аренды 19 февраля 2026 года. Всего в сезоне-2025/26 на счету полузащитника 33 матча, в которых он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,50 миллиона евро.
Источник: ФК «Рубин»
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|24
|
3
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|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
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|1
|19-12
|22
|
5
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|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
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|4
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|13
|
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|11
|3
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|4
|14-12
|13
|
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|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
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|11
|3
|3
|5
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|12
|
10
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|2
|6
|3
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|
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|11
|2
|6
|3
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|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
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|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
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|
16
|Родина
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|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
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Бомбардиры
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
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Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
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|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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