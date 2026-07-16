Полузащитник «Сочи» Сааведра стал игроком «Рубина»

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра перешел в «Рубин», сообщила пресс-служба казанского клуба.

Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на три года.

Чилиец перешел из «Сочи» в «Рубин» на правах аренды 19 февраля 2026 года. Всего в сезоне-2025/26 на счету полузащитника 33 матча, в которых он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,50 миллиона евро.