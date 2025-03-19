Палата по разрешению споров РФС удовлетворила шесть заявлений в отношении «Химок»

18 марта палата по разрешению споров РФС удовлетворила шесть заявлений в отношении футбольного клуба «Химки».

Палата удовлетворила заявление Олега Исаенко в отношении «Химок» о взыскании задолженности по соглашению о приостановлении действия трудового договора частично и обязала клуб выплатить футболисту задолженность. На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

Палата РФС удовлетворила заявления «Арсенала». Тульскому клубу «Химки» должны выполнить трансферную выплату за переход футболиста Никиты Кокарева в полном объеме.

Также были приняты заявления футболиста Юрия Журавлева, «Локомотива», «Зенита» и «Оренбурга» о применении санкций в отношении клуба в связи с неисполнением решений палаты. В связи с неисполнением решений к «Химками» были применены санкции в виде штрафов.