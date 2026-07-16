В «Ахмате» недовольны запретом от ФИФА и обратятся в CAS: «Всем отказывают, кроме Трампа»
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» отреагировал на запрет от ФИФА на регистрацию новых игроков.
Ограничения были наложены 14 июля. Причины запрета не уточняются. Санкции будут сняты после устранения оснований.
«У меня нет объяснения, почему ФИФА принял такое решение. В вынесении этого наказания нет никакого спортивного принципа. Клуб находится под санкциями, хотя они заявляют, что спорт вне политики. Нам не позволяют открыть счет. Соответственно, и оплатить мы ничего не можем. У них только карательные меры. Всем отказывают, кроме Трампа. Юристы занимаются этим вопросом. Президента лиги тоже ввели в курс дела. Если не найдем решение, пойдем в CAS», — сказал Айдамиров «СЭ».
В 1-м туре РПЛ сезона-2026/27 грозненский клуб сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.
В чемпионате России-2025/26 «Ахмат» набрал 37 очков и занял девятое место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1