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В «Ахмате» недовольны запретом от ФИФА и обратятся в CAS: «Всем отказывают, кроме Трампа»

Дарик Агаларов
корреспондент

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» отреагировал на запрет от ФИФА на регистрацию новых игроков.

Ограничения были наложены 14 июля. Причины запрета не уточняются. Санкции будут сняты после устранения оснований.

«У меня нет объяснения, почему ФИФА принял такое решение. В вынесении этого наказания нет никакого спортивного принципа. Клуб находится под санкциями, хотя они заявляют, что спорт вне политики. Нам не позволяют открыть счет. Соответственно, и оплатить мы ничего не можем. У них только карательные меры. Всем отказывают, кроме Трампа. Юристы занимаются этим вопросом. Президента лиги тоже ввели в курс дела. Если не найдем решение, пойдем в CAS», — сказал Айдамиров «СЭ».

В 1-м туре РПЛ сезона-2026/27 грозненский клуб сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.

В чемпионате России-2025/26 «Ахмат» набрал 37 очков и занял девятое место.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФИФА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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