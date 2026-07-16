В «Ахмате» недовольны запретом от ФИФА и обратятся в CAS: «Всем отказывают, кроме Трампа»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» отреагировал на запрет от ФИФА на регистрацию новых игроков.

Ограничения были наложены 14 июля. Причины запрета не уточняются. Санкции будут сняты после устранения оснований.

«У меня нет объяснения, почему ФИФА принял такое решение. В вынесении этого наказания нет никакого спортивного принципа. Клуб находится под санкциями, хотя они заявляют, что спорт вне политики. Нам не позволяют открыть счет. Соответственно, и оплатить мы ничего не можем. У них только карательные меры. Всем отказывают, кроме Трампа. Юристы занимаются этим вопросом. Президента лиги тоже ввели в курс дела. Если не найдем решение, пойдем в CAS», — сказал Айдамиров «СЭ».

В 1-м туре РПЛ сезона-2026/27 грозненский клуб сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.

В чемпионате России-2025/26 «Ахмат» набрал 37 очков и занял девятое место.