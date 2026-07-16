Дисциплинарный комитет ФИФА начал разбирательство из-за политического баннера на матче ЧМ Англия — Аргентина

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) начал разбирательство из-за демонстрации политического баннера игроками сборной Аргентины после окончания матча с Англией (2:1) на чемпионате мира-2026.

Футболисты южноамериканской команды отпраздновали победу с плакатом с надписью «Мальвины — аргентинские». За подобную политическую акцию игрокам могут грозить различные санкции — от штрафа до запрета на деятельность, связанную с футболом.

«В соответствии со стандартной процедурой, дисциплинарный комитет ФИФА в настоящее время оценивает отчеты о матче и рассматривает соответствующие обстоятельства, прежде чем принимать решение о возможных дальнейших шагах на основании дисциплинарного кодекса», — приводит заявление дисциплинарного комитета ФИФА ESPN.

Аргентина и Великобритания продолжают территориальный спор вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов. Буэнос-Айрес считает архипелаг своей территорией, тогда как Лондон осуществляет контроль над островами с 1833 года.

В 1982 году спор перерос в вооруженный конфликт, завершившийся победой Великобритании. С тех пор Аргентина продолжает добиваться пересмотра статуса островов через механизмы ООН.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия в матче за третье место встретится с Францией.