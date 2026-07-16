Тюкавин — о старте сезона РПЛ: «Готовимся к Самаре»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о подготовке к сезону РПЛ-2026/27.

Бело-голубые в первом туре чемпионата России сыграют дома с «Крыльями Советов» 25 июля.

— У тебя еще пляжное настроение?

— Да нет. Отдохнул, вернулся к команде. Пропустил только одну игру. Заключительный аккорд сборов. Готовимся к Самаре.