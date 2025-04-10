Форвард «Оренбурга» Сахархизан дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан дисквалифицирован на два матча после удаления в игре с «Пари НН» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

«По удалению футболиста «Оренбурга» Сахархизана КДК принял решение дисквалифицировать игрока на два матча РПЛ. Один матч — реальное исполнение санкций, вторая игра — условно. Испытательный срок до конца сезона. Сахархизан лично принял участие в заседании и принес свои извинения. Более того, он извинился перед Александровым», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Иранец вышел на поле на 90+4-й минуте и был удален спустя четыре минуты.