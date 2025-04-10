10 апреля 2025, 17:20

Форвард «Оренбурга» Сахархизан дисквалифицирован на два матча

Александр Абустин
корреспондент

Нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан дисквалифицирован на два матча после удаления в игре с «Пари НН» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

«По удалению футболиста «Оренбурга» Сахархизана КДК принял решение дисквалифицировать игрока на два матча РПЛ. Один матч — реальное исполнение санкций, вторая игра — условно. Испытательный срок до конца сезона. Сахархизан лично принял участие в заседании и принес свои извинения. Более того, он извинился перед Александровым», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Иранец вышел на поле на 90+4-й минуте и был удален спустя четыре минуты.

Хет-трик Кравцова принес «Сочи» победу над «Оренбургом»
Карседо нашел оправдание самарскому поражению. Что произошло после матча «Крылья Советов» - «Спартак»
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 28 19 6 3 56-21 63
2
 Зенит 28 18 8 2 50-18 62
3
 Локомотив 28 13 11 4 52-36 50
4
 Спартак 28 14 6 8 45-38 48
5
 Балтика 28 11 13 4 37-18 46
6
 ЦСКА 28 13 6 9 39-31 45
7
 Рубин 28 11 9 8 26-26 42
8
 Динамо 28 10 9 9 47-38 39
9
 Ахмат 27 8 8 11 31-37 32
10
 Ростов 28 7 9 12 22-30 30
11
 Кр. Советов 28 7 8 13 31-48 29
12
 Акрон 28 6 9 13 33-46 27
13
 Оренбург 28 6 8 14 28-41 26
14
 Динамо Мх 28 5 9 14 18-36 24
15
 Пари НН 27 6 4 17 23-44 22
16
 Сочи 28 6 3 19 27-57 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.05 17:00 Кр. Советов – Спартак 2 : 1
1.05 19:30 Локомотив – Динамо 1 : 1
2.05 14:00 Динамо Мх – Ростов 1 : 2
2.05 16:30 Балтика – Рубин 0 : 1
2.05 19:00 ЦСКА – Зенит 1 : 3
3.05 14:30 Сочи – Оренбург 3 : 1
3.05 17:00 Акрон – Краснодар 0 : 1
3.05 19:30 Ахмат – Пари НН - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 16
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 23 1 4
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 26 1 3
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 26 1 2
Вся статистика

