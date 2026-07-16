ЦСКА обвинил инсайдера Романо в распространении недостоверной информации

ЦСКА обвинил известного инсайдера и журналиста Фабрицио Романо в распространении недостоверной информации.

Ранее Романо на своей странице в соцсети X написал, что полузащитник «Бока Хуниорс» Эсекьель Себальос рассматривает переход в «Наполи» и отказался от перехода в ЦСКА. По информации журналиста, армейцы предлагали игроку подписать контракт с зарплатой в 5 миллионов евро в год.

«Фабрицио, хватит распространять чушь, вы — уважаемый журналист. ЦСКА никогда не предлагал ни одному игроку 5 миллионов в год, переговоры с «Бока Хуниорс» закончились в феврале: сделки нет, личного предложения нет. Мы не нацелены на фланговых полузащитников в это трансферное окно. Перестаньте использовать наше имя, чтобы проталкивать сделки или завышать спрос», — написал пресс-служба ЦСКА в комментариях под постом Романо в соцсети X.

Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс». В сезоне-2025/26 он провел за команду 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 миллионов евро. Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до конца 2027 года.