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Тюкавин и Баринов рассказали, за кого будут болеть в финале ЧМ-2026

Микеле Антонов
Корреспондент

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин, полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов и главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов назвали фаворита финала чемпионата мира-2026.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Матч пройдет 19 июля.

Тюкавин:

— Отличается ли Сандро Шварц в первый и второй приход?

— Если сравнивать по отношению ко мне, то он стал лояльнее. Спасибо за это. Мне все знакомо. Мне нравится, что он нам дает, мы это стараемся делать. Есть сборы, где можем посмотреть на наши недочеты.

— Аргентина или Испания?

— Я буду за Испанию.

Игдисамов: — Хотелось бы победы Аргентины, проводить Месси.

Баринов: — Буду болеть за Аргентину и за Месси.

Ламин Ямаль и&nbsp;Лионель Месси.Ямаль против Месси, чемпионы Европы против чемпионов мира и Южной Америки. Интриги финала ЧМ-2026

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Дмитрий Баринов
Константин Тюкавин
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Дмитрий Игдисамов
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Игдисамов заявил, что ЦСКА требуется усиление в каждую линию

Шварц заявил, что у Тюкавина изменился статус в «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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