Тюкавин и Баринов рассказали, за кого будут болеть в финале ЧМ-2026

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин, полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов и главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов назвали фаворита финала чемпионата мира-2026.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Матч пройдет 19 июля.

Тюкавин:

— Отличается ли Сандро Шварц в первый и второй приход?

— Если сравнивать по отношению ко мне, то он стал лояльнее. Спасибо за это. Мне все знакомо. Мне нравится, что он нам дает, мы это стараемся делать. Есть сборы, где можем посмотреть на наши недочеты.

— Аргентина или Испания?

— Я буду за Испанию.

Игдисамов: — Хотелось бы победы Аргентины, проводить Месси.

Баринов: — Буду болеть за Аргентину и за Месси.