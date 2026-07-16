Тренер ЦСКА Игдисамов подтвердил интерес из Европы к защитнику Данилову

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал интерес к защитнику Кирилла Данилову от европейских клубов.

— Правда ли что к Кириллу Данилову был интерес из Европы?

— Интерес был, насколько я знаю. Интерес предметный. Эта тема закрыта. Мы на него рассчитываем. Потенциал высокий, но его нужно реализовать.

У нас много воспитанников в составе. Знаю, кто есть в молодежке, на подходе. Пономарчук, Пасечник смогут получать время в новом сезоне при возможности.

В сезоне-2025/26 на счету 18-летнего Данилова 15 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.