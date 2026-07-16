Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков возмущен тем, что полуфинал чемпионата мира-2026 Франция — Испания (0:2) был показан на онлайн-платформе «Кинопоиск», а не по федеральному телеканалу «Матч ТВ».

«К сожалению, мне не удалось посмотреть полуфинальный матч Испания — Франция. Я подготовился, сел, помыл шею, сижу жду, а мне вместо футбола показывают наших специалистов. Оказалось, что перенесли показ матча на какую-то другую платформу. Там у меня ничего не получилось. Из-за этого я был крайне возмущен, удивлен и обижен, что так поступают с людьми наши телевизионщики. Ума не приложу, кому могла такая бредовая идея в голову прийти — вместо того, чтобы смотреть футбол, слушать комментаторов. Второй полуфинал мне уже удалось посмотреть, и я получил колоссальное удовольствие», — цитирует Колоскова РИА Новости.

В финале чемпионата мира-2026 сыграют Испания и Аргентина, которая 15 июля победила Англию (2:1) во втором полуфинале. Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля.