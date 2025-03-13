Божин не показывал признаков проявления расизма

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что по защитнику «Факела» Сергею Божину не нашли никаких признаков проявления расизма в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Никаких санкций применено в сторону Божина не будет», — заявил Григорьянц.

Дарик Агаларов, Александр Абустин