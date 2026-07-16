Игдисамов: «Акинфеев еще не скоро вернется в общую группу»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал восстановление вратаря Игоря Акинфеева.

Голкипер получил повреждение 4 апреля в игре 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1).

— Когда восстановится Акинфеев?

— Есть положительная динамика. Чувствует себя лучше. Еще не скоро, думаю, вернется в общую группу.

— Бубнов сказал, что пробежит голым, по Красной Площади, если ЦСКА станет чемпионом.

— Сразу сказал, что он нас замотивировал. С удовольствием бы на это посмотрел.

— Какие задачи на сезон?

— Задачи максимальные. Мы все амбициозные люди, мы выходим обыгрывать. Хочется забраться на пьедестал, получить медали, взять кубок.