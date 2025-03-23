Футбол
23 марта, 17:55

Ерохин: «Вендел заряжен и готов помогать «Зениту» дальше»

Роман Кольцов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в разговоре «СЭ» заявил, что команда поддержала Вендела после матча в Воронеже.

«Мы хотим, чтобы футбол приносил радость и положительные эмоции. Когда случаются такие негативные моменты, то это не добавляет позитива в целом. Хочется, чтобы все проходило в спортивной борьбе, в азарте и какие-то околофутбольные вещи не проявлялись, уходили подальше. Мы все Вендела в этой ситуации поддержали. По его работе и отношению видно, что он заряжен и готов помогать команде дальше», — сказал он «СЭ».

В 20-м туре РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Факел» (2:0). Вендел получил красную карточку за оскорбительный жест, который он показал в ответ на расистские выкрики фанатов воронежского клуба.

Александр Ерохин
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: «Рубин» — «Спартак», «Зенит» в Воронеже и другие матчи
Семак прокомментировал наказание «Факела» после инцидента с Венделом
«Факел» подал обращение в Апелляционный комитет РФС
РФС опубликовал ролики с судейским разбором матчей 20-го тура РПЛ
Медведев сравнил КДК РФС с инквизицией: «Я бы наглядно им продемонстрировал разницу в оскорбительности жестов»
Дисквалификацию Вендела оставили, но он пропустит всего один матч. Якимова простили, а «Факел» сыграет без зрителей
Божин не показывал признаков проявления расизма
